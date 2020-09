Nagorno-Karabach claimt vernietiging helikopters, tanks en drones

Het ministerie van Defensie van de afgescheiden regio Nagorno-Karabach claimt dat het vier helikopters van Azerbeidzjan, vijftien drones en tien tanks heeft vernietigd tijdens botsingen die zondag escaleerden.

Armenië heeft de staat van beleg afgekondigd en zijn mannelijke bevolking gemobiliseerd na het opnieuw opgelaaide conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach. Beide partijen maakten melding van dodelijke slachtoffers.

Het Zuid-Kaukasische Azerbeidzjan zegt zeven dorpen te hebben heroverd in de conflictregio. De gebieden zijn zondag tijdens de militaire operatie bevrijd van de Armeense bezetting, vertelde minister van Defensie Zakir Hasanov in Bakoe aan Azerbeidzjaanse media.

Het zou gaan om gebieden in de regio’s Füsuli en Jabrayil. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev sprak over een militaire operatie ter verdediging tegen agressie vanuit Armenië.

„Het Azerbeidzjaanse leger voert momenteel aanvallen uit tegen de militaire posities van de vijand”, zei Aliyev in Bakoe. De militaire operatie is een reactie op de aanhoudende provocaties vanuit Armenië. De Armeense regering verwerpt dit en gaf Azerbeidzjan opnieuw de schuld van de escalatie. Armenië maakte melding van talrijke doden en gewonden en van ernstige verwoestingen in Nagorno-Karabach.

De ergste botsingen sinds 2016 hebben het schrikbeeld opgewekt van een nieuwe oorlog tussen aartsvijanden Azerbeidzjan en Armenië, die al decennialang verwikkeld zijn in een territoriaal geschil over de door Armenië gesteunde afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

De regio maakt volgens internationaal recht deel uit van het islamitische Azerbeidzjan. In een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie verloor Azerbeidzjan de controle over het gebied. De enclave wordt nu voornamelijk bewoond door christelijke Karabach-Armeniërs.

Sinds 1994 bestaat er een kwetsbaar staakt-het-vuren. Het volledig verarmde Armenië rekent op Rusland als beschermende macht, dat daar duizenden militairen en wapens heeft gestationeerd. Het olierijke Azerbeidzjan heeft Turkije als geallieerde broederstaat.