Na atoombom verdwenen kruis terug in Nagasaki

De Urakami kathedraal in de Japanse stad Nagasaki heeft een kruis teruggekregen dat in de Tweede Wereldoorlog was meegenomen naar de Verenigde Staten. Dat melden Japanse media. Nadat het Amerikaanse leger in 1945 een atoombom had laten vallen op de stad, nam marinier Walter Hooke het kruis mee en doneerde het aan het Peace Resource Center in Wilmington, Ohio.

De directeur van dat centrum, Tanya Maus, heeft het kruis woensdag in Nagasaki teruggegeven aan aartsbisschop Takami. Hij aanvaardde het kruis en zei dat het symbool staat voor de idiotie van atoombommen.

Hooke overleed in 2010 en zei voor zijn dood dat hij het kruis niet had gestolen, maar cadeau had gekregen van de bisschop van de kathedraal, met wie hij vrienden was geworden.

Het kruis wordt tentoongesteld in de Urakami kathedraal.