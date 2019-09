Moordcijfer Zuid-Afrika hoogste in tien jaar

In Zuid-Afrika zijn in twaalf maanden tijd ruim 21.000 doden gevallen door geweld. Het gaat om het hoogste moordcijfer in zeker tien jaar tijd.

Gemiddeld vielen tussen april 2018 en maart 2019 zo’n 58 doden per dag. Minister Bheki Cele van politie zei tegen parlementariërs dat veel slachtoffers worden gedood door bekenden. De autoriteiten roepen volgens hem de hulp in van psychologen en sociologen om daar een verklaring voor te vinden.

Zeker 1014 slachtoffers zijn kinderen, zo blijkt uit nieuwe cijfers die donderdag zijn gepresenteerd. „Sommige van de moorden op kinderen zijn gepleegd door andere kinderen”, zei Norman Sekhukhune van de nationale politie. Hij zei dat alcohol en drugs vaak een rol spelen bij dergelijke geweldsmisdrijven.