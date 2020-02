Moeder gepeste Quaden (9) slaakt noodkreet op Facebook

„Geef me een mes, ik maak mezelf dood.” Dat zegt de 9-jarige Quaden in de video die zijn moeder Yarraka Bayles op Facebook plaatste.

De Australische jongen met dwerggroei wordt volgens zijn moeder keer op keer gepest op school . „Dit is het effect van pesten. Dit is een kind dat gewoon naar school wil gaan en plezier wil hebben. Weet iemand wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt?”

De video is miljoenen keren bekijken. Het regent steunbetuigingen via sociale media. Met een crowdfundingsactie is inmiddels ruim 250.000 dollar opgehaald voor de gepeste jongen. Bayles: „Quaden zei dat de ergste dag van zijn leven is veranderd in de beste dag.”

Hebt u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur bereikbaar) en 113.nl.