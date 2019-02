„Ministers dreigen met opstand tegen May”

Britse ministers dreigen in opstand te komen tegen premier Theresa May. Bezorgde bewindslieden eisen dat stappen worden gezet om een chaotische brexit zonder deal te voorkomen, berichten Britse media.

Het Britse kabinet vergadert dinsdagochtend over de naderende brexit. De krant Daily Mail bericht dat tot vijftien ministers kunnen aftreden als de premier niet met garanties komt. Conservatieve dissidenten zouden stiekem hebben vergaderd over de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat hun land volgende maand zonder deal uit de Europese Unie stapt.

Het parlement heeft eerder een streep gehaald door de brexitdeal van May. De premier komt naar verwachting met concessies om een opstand binnen haar regering te voorkomen. Brexiteers hebben volgens de BBC te horen gekregen dat ze een „erg lastige boodschap” tegemoet kunnen zien.

The Sun schrijft dat May zal voorstellen een vertrek zonder deal op 29 maart uit te sluiten. Dat betekent in de praktijk dat de premier bereid is om aan te sturen op brexit-uitstel als het parlement over twee weken nog geen groen licht heeft gegeven voor haar deal, bericht de krant.