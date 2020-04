‘Minder dan 1 procent van Oostenrijkers besmet met coronavirus’

Minder dan 1 procent van de Oostenrijkse bevolking is besmet met het coronavirus. Die conclusie wordt getrokken uit een onderzoek onder 1500 mensen dat representatief wordt genoemd.

Het onderzoek is gedaan door het enquêtebedrijf SORA. Dat projecteert uitslagen op grotere groepen om een duidelijker beeld van de besmettingsgraad te krijgen.

In Oostenrijk worden mensen op corona getest als zij symptomen vertonen, vooral mensen die in brandhaarden zijn geweest of met geïnfecteerde mensen contact hebben gehad. Dat betekent dat veel mensen die het virus onder de leden hebben, niet worden gesignaleerd. Dat is vergelijkbaar met Nederland.

Volgens SORA was begin deze maand 0,33 procent van de Oostenrijkse bevolking besmet. Met een foutmarge meegerekend is dat tussen de 0,12 en 0,76 procent.

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz meldde maandag al dat de besmettingsgraad in zijn land lager dan 1 procent was. Hij had de eerste resultaten van het onderzoek ingezien. Kurz is geen voorstander van het onder controle brengen van het virus door grootschalige immuniteit. Daarvoor is nodig dat veel mensen besmet raken.