Militie richt bloedbad aan in Congo

Militieleden hebben in het oosten van de Democratische Republiek Congo een bloedbad aangericht. Volgens de autoriteiten zijn zaterdagnacht in het dorp Ndombi, in de provincie Noord-Kivu, tenminste 22 burgers, onder wie dertien vrouwen, om het leven gebracht. Een lokale mensenrechtenorganisatie houdt de radicaal-islamitische groepering ADF verantwoordelijk voor de slachting.

Het noordoosten van Congo is al jaren instabiel. Naar schatting zijn er zo’n 160 gewapende milities actief, met zeker 20.000 strijders. De meesten willen controle over de mijnen waar kostbare bodemschatten worden gedolven.

Daarnaast heerst in de regio al bijna anderhalf jaar een ebola-epidemie. Het ministerie van Volksgezondheid zei onlangs dat het aantal geregistreerde besmettingsgevallen begin december op ruim 3300 stond. Bijna 2200 patiënten zijn overleden door het gevreesde virus.