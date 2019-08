Militair ingrijpen in Hongkong lijkt onvermijdelijk

De situatie in Hongkong wordt grimmiger; de bedreigingen vanuit China nemen toe en de wanhoop bij betogers ook. Het zal er toe leiden dat de Chinese overheid ingrijpt, meent de Hongkongse hoogleraar Shun-hing Chan.

Chan, hoogleraar aan de Hong Kong Baptist University (HKBU) ziet steeds meer studenten en jongvolwassenen die eerst tot de vreedzame groep betogers behoorden, zich aansluiten bij de meer radicale groep demonstranten die geweld tijdens de protesten accepteren.

Veel studenten aan deze universiteit zijn betrokken bij de protesten. De afdeling Studentenzaken van de HKBU had in juli al een e-mail naar alle studenten gestuurd met de mededeling dat medewerkers zich zorgen maken over het welzijn van de studenten tijdens de „kritische periode.”

Een student aan de HKBU, Keith Fong Chung-yin, werd begin augustus gearresteerd omdat hij tijdens een protestbijeenkomst laserpennen bij zich droeg. Algemeen directeur van HKBU, Roland Chin Tai-hong, uitte niet veel later zijn zorgen dat ‘zijn’ studenten worden gearresteerd. Hij drong erop aan dat de politie ze eerlijk behandelt.

De directeur is niet de enige die zich achter de betogers schaart. Volgens Chan hebben de mensen in Hongkong sympathie voor de radicalere demonstranten en zijn ze juist kritisch op de politie omdat die de betogers met excessief geweld bestrijdt. Online staan bijvoorbeeld beelden van undercoveragenten die, gekleed in dezelfde outfit als de betogers, hardhandig met knuppels op demonstranten inslaan.

De hoogleraar verwacht dat de agressie verder zal toenemen wanneer demonstranten en politie keer op keer met elkaar in aanraking komen. „Het geweld zal leiden tot ernstige verwondingen en er zullen zelfs doden vallen onder de betogers of de politie. De Chinese overheid zal uiteindelijk ingrijpen en de macht van de Hongkongse regering overnemen.”

De Chinese ambassadeur in Londen, Liu Xiaoming, zei donderdag zo’n zelfde uitkomst te verwachten. „Als de situatie ernstiger wordt, zal de centrale overheid niet op haar handen blijven zitten en toekijken”, zei Liu. „We hebben voldoende mogelijkheden en macht binnen wettelijke grenzen om de onrust neer te slaan.”

Daarnaast bekritiseerde de Chinese ambassadeur de demonstranten en noemde hun optreden „ernstig en gewelddadig, waarin al kenmerken van terrorisme zijn waar te nemen.” Ook zei hij dat „buitenlandse krachten” zich niet moeten inmengen in de binnenlandse aangelegenheden van Hongkong.

De Amerikaanse president Donald Trump trok zich weinig aan van de woorden van Liu en liet zich een paar uur later in een twitterbericht uit over de situatie in de Oost-Aziatische metropool. Trump stelde dat wanneer de Chinese president Xi Jinping persoonlijk zou gaan praten met de betogers, dit „een vrolijk en verlicht einde zou maken aan het probleem in Hongkong.”

Dialoog

De tweet van de Amerikaanse president lijkt verdacht veel op de woorden van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, Michelle Bachelet. Zij riep dinsdag de Hongkongse autoriteiten en de bevolking op om met elkaar een „open en inclusief dialoog” aan te gaan om zo alle problemen vreedzaam op te lossen.

Volgens haar geeft alleen de optie waarin mensen kunnen deelnemen in staatszaken, de zekerheid om op langere termijn politieke stabiliteit en openbare veiligheid te bereiken.

Al komen er „vrolijke gesprekken” met president Xi, of worden de protesten in Hongkong letterlijk met harde hand neergeslagen, ingrijpen door China lijkt vrijwel onvermijdelijk.