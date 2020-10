Migrantenkaravaan naar VS komt Guatemala binnen

Enkele duizenden voornamelijk Hondurese migranten op weg naar de Verenigde Staten zijn donderdag de grens overgestoken met Guatemala. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is het de eerste grote groep mensen die vlucht voor geweld en armoede en op zoek gaat naar een beter leven in de VS.

Bepakt met rugzakken en plastic tassen passeerden ze Guatemalteekse militairen bij de grensovergang Entre Rios en gingen verder naar het noorden. De soldaten deelden water uit aan de passerende migranten, die applaudisseerden omdat ze er door mochten.

Guatemala opende vorige week zijn grenzen na een sluiting van zes maanden om de verspreiding van het coronavirus, dat Midden-Amerikaanse landen hard heeft getroffen, te voorkomen.

De migranten waren woensdagavond vertrokken vanuit San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras. Medewerkers van het Hondurese Rode Kruis zeiden dat 1200 mensen vertrokken in een eerste groep, een paar uur later voegden zich er nog ongeveer 2000 bij, in noordelijke richting naar de grens met Guatemala.

De Amerikaanse ambassade in Honduras waarschuwde op Twitter dat het moeilijker dan ooit is om de VS illegaal binnen te komen. Het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukte dat het „migrantenkaravanen” zonder de nodige papieren de toegang zal weigeren. Bovendien kunnen de VS op basis van overeenkomsten met Guatemala, Honduras en El Salvador migranten daarheen terugsturen als ze deze landen op weg naar het noorden binnenkomen, maar daar geen asiel hebben aangevraagd.