Merkel looft Hongaarse bijdrage aan eenwording

Bondskanselier Angela Merkel heeft in een podcast Hongarije geprezen voor zijn bijdrage aan de eenwording van de Bondsrepubliek en de DDR. Hongarije heeft volgens Merkel in 1989 de moed opgebracht de grenzen te openen en daardoor vluchtelingen uit de DDR de doorreis naar het vrije westen mogelijk te maken.

„Dat was een heel belangrijke bouwsteen op weg naar de val van de Muur en het herstellen van de Duitse eenheid”, zegt ze in de zaterdag openbaar gemaakte podcast.

Op 19 augustus 1989, maandag 30 jaar geleden, werd de grens tussen Hongarije en Oostenrijk opengesteld voor een zogenoemde pan-Europese Picknick, waardoor DDR-burgers naar het westen konden reizen. Merkel neemt maandag in de grensplaats Sopron samen met haar Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán deel aan de feestelijkheden ter herdenking aan die dag. De ontmoeting is bijzonder, omdat Merkel en Orbán van mening verschillen over migratie.

Volgens de bondskanselier heeft het einde van de Koude Oorlog en de eenwording van Europa „tot een nieuw en groot partnerschap met de landen in het midden en oosten van Europa geleid, die we heden gemeenschappelijk in de Europese Unie en de NAVO kunnen beleven”.