Mensen gewond en vermist na vulkaanuitbarsting

Voor de kust van het Noordereiland van Nieuw-Zeeland is maandagmiddag een vulkaan uitgebarsten die populair is onder toeristen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en een aantal is vermist, melden de autoriteiten.

De vulkaan barstte om 14.15 uur (lokale tijd) uit. Op dat moment waren volgens de politie zo’n vijftig mensen op of in de buurt van het onbewoonde eiland. „Een aantal van die mensen is naar de kust getransporteerd, maar een aantal dat vermoedelijk op het eiland was, is momenteel vermist”, aldus de politie die spreekt van zeker één zwaargewonde.

Premier Jacinda Ardern sprak eerder nog over honderd mensen die in buurt van de vulkaan waren, maar de politie heeft dat aantal naar beneden bijgesteld.

De vulkaan die is uitgebarsten ligt op White Island, 50 kilometer voor de kust in de Bay of Plenty in het noordoosten van Nieuw-Zeeland. In het nabijgelegen Whakatane op het vaste land worden mensen behandeld die zijn gered. Sommigen zitten onder het as. Volgens onderzoeksinstituut GNS spuwde de vulkaan het as zo’n 3,5 kilometer de lucht in.

Onder de gewonden zijn naar verluidt passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas dat in de nabijgelegen haven van Tauranga lag afgemeerd. Passagiers van het schip brachten maandag een bezoek aan White Island.

Op beelden van een camera die op de krater staat gericht, is te zien dat er mensen lopen vlak voor de vulkaan uitbarst, meldt The New Zealand Herald. Een van gidsen die op het eiland werken, schrijft op Facebook dat hij net de vulkaan verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s, met nog een tour, nog op het eiland waren. „Ik hoop dat ze oké zijn.”

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.