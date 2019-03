Meerdere doden door instorten pand Lagos

Reddingswerkers hebben acht lichamen aangetroffen in een ingestort gebouw in de Nigeriaanse stad Lagos. Ook zijn 37 mensen levend onder het puin vandaan gehaald, meldt de dienst voor noodsituaties (NEMA).

Het gebouw met meerdere verdiepingen stortte volgens een getuige plots in. „We stonden buiten te roken toen het pand opeens bezweek”, zei de man tegen persbureau AFP. Volgens functionarissen was in het woongebouw ook een „illegale school” gevestigd. Reddingswerkers haalden onder meer een bewusteloze kleine jongen onder het puin vandaan. Hij zat onder het stof en leek ernstig gewond te zijn.

Op de ramp kwamen naast de hulpdiensten ook honderden mensen af, onder wie panische ouders. „Red alsjeblieft mijn kind, red mijn kind”, huilde een moeder, wier zevenjarige dochter onder het puin zou liggen. Omstanders probeerden haar te troosten. In de restanten van het gebouw zijn onder meer schooltassen, speelgoed en kleren te zien.