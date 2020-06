Medewerkers in VS ontslagen om hakenkruispizza

De Amerikaanse pizzaketen Little Caesars heeft twee medewerkers ontslagen die voor de lol de pepperoni op een pizza in de vorm van een hakenkruis hadden gelegd. De pizza kwam terecht bij een stel uit Middleburg Heights in de staat Ohio dat daar niet van gediend was.

Woedend belden de twee naar de pizzaleverancier maar die bleek al te zijn gesloten. Ze zetten daarna een foto van de pizza op internet met de naam van de pizzabakker er bij. Die nam vervolgens contact op om excuses aan te bieden.

Volgens Little Caesars was de pizza door de twee medewerkers voor de grap met het hakenkruis belegd maar was het niet de bedoeling om hem ook te verkopen. Het bedrijf veroordeelde in lokale media racisme en maakte bekend dat de twee medewerkers de laan uit waren gestuurd.