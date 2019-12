May heeft zetel al op zak; Grieve nog niet

Theresa May strijdt in haar kiesdistrict opnieuw om de zetel voor het Lagerhuis. De oud-premier zal niet worden weggestemd. Maar in het buurdistrict krijgt een andere oudgediende het veel moeilijker.

De Thames is de grens tussen de kiesdistricten Maidenhead en Beaconsfield. Maidenhead vaardigt sinds jaar en dag Theresa May naar Westminster af. Beaconsfield liet zich vertegenwoordigen door Dominic Grieve. Maar die werd venwege zijn genuanceerde brexitstandpunt opzij geschoven.

Beaconsfield heeft nu een nieuwe kandidaat voor de Conservatieven: Joy Morrissey. Maar zij moet de strijd opnemen tegen Dominic Grieve, die nu als onafhankelijk kandidaat meedoet.

Bosrijk

Onder de rook van Londen oogt deze streek landelijk en bosrijk met kleine pittoreske Engelse dorpjes. Het drukke autoverkeer en de vliegtuigen die continu opstijgen van het nabijgelegen Heathrow passen niet in het idyllische plaatje. Bij de vorige verkiezingen stemde zo’n 65 procent van de bevolking Conservatief.

„We weten allemaal dat Theresa deze verkiezingen waarschijnlijk gaat winnen”, zo begon de Groene kandidaat Emily Tomalin vorige week haar bijdrage aan het klimaatverkiezingsdebat in het stadhuis van Maidenhead. De herverkiezing van May lijkt dus een formaliteit. In Maidenhead doen alleen de Conservatieven, de Liberaal-Democraten, Labour en de Groenen mee. In 2017 streden nog elf partijen om de eer.

May voert af en toe campagne in haar kiesdistrict. Het gaat vooral om de foto die de plaatselijke Conservatieven achteraf op Twitter zetten. Haar panterprint-schoenen heeft ze voor de gelegenheid omgeruild voor stoere bergschoenen. Campagnevoeren is een serieuze zaak.

Als ex-premier wordt May nog steeds intensief bewaakt. Daarom is het opvallend dat ze gewoon aanwezig is tijdens dit klimaatdebat en niet afzegt, zoals haar opvolger Boris Johnson tijdens het nationale klimaatdebat. Haar man Philip zit op de eerste rij.

May is haar oude strijdlust niet verloren. „We willen dat Amerika weer meedoet aan het klimaatakkoord van Parijs. En dat zeg ik niet alleen voor de bühne, maar heb ik ook rechtstreeks gedaan –face tot face– tegen president Trump.” Het levert applaus op.

Een deel van haar achterban waardeert haar strijdlust en vooral dat ze doorgaat en niet opgeeft, zoals voormalig premier David Cameron nadat hij het brexitreferendum verloor.

De Liberaal-Democraten sabelt ze neer vanwege hun aankondiging dat ze de brexit willen terugdraaien. „Ik heb een andere mening over het lidmaatschap van de Europese Unie. We hebben in 2016 een referendum gehad en gezegd dat we ons aan de uitslag zouden houden.”

Derde baan

Het onderwerp dat het meest leeft in Maidenhead is de uitbreiding van Heathrow met een derde start- en landingsbaan. Een dankbaar thema tijdens een klimaatdebat „Zo’n 700 extra vluchten per dag en een verhoogde CO2-uitstoot”, merkt een tegenstander op. „Meer geluidsoverlast en meer luchtvervuiling.”

De Groenen en de Liberaal-Democraten zijn tegen, maar verrassend genoeg zijn zowel Conservatieven als Labour vanwege de werkgelegenheid voorstander van uitbreiding van Heathrow. „Als premier heb ik het besluit genomen Heathrow uit te breiden, met steun van het parlement. En op dat standpunt kom ik niet terug”, verklaart May.

Landsbelang

Terwijl May niets te vrezen heeft, krijgt haar collega Dominic Grieve in Beaconsfield de wind tegen. Grieve is al 48 jaar lid van de Conservatieve Partij en al sinds 22 jaar parlementslid namens het district. Boris Johnson heeft hem uit de partij gezet omdat ze het niet eens waren over brexit.

Grieve vindt de akkoorden zoals May en Johnson die met de EU sloten, niet in het landsbelang. Sommige partijgenoten zien hem als verrader.

De Liberaal-Democraten in Beaconsfield hebben zich uit respect teruggetrokken en steunen Dominic Grieve. Labour en de Groenen doen wel mee, omdat ze dat „vanuit democratisch oogpunt” belangrijk vinden. De Conservatieve Joy Morrissey vindt het „verdrietig” zoals het gelopen is met Dominic Grieve.

Ook in Beaconsfeld wordt een verkiezingsdebat gehouden. De Conservatieve kandidaat heeft afgezegd. „Als iemand me in 1997 –toen ik hier voor het eerst als Conservatief parlementslid werd gekozen– had gezegd dat ik in 2019 als onafhankelijk kandidaat mee zou doen, zou ik misschien ietwat verbaasd zijn geweest.” Grieve realiseert zich dat herverkiezing moeilijk is. „Dit kiesdistrict heeft een enorme Conservatieve meerderheid, maar ik denk niet dat het onmogelijk is.”

Boris Johnson vindt hij oneerlijk. „Hij is iemand die je niet kunt vertrouwen. Hij begrijpt het verschil tussen waarheid en leugen niet. De Conservatieve Partij was altijd een brede kerk van mensen en meningen, maar niet meer. De partij heeft zich bevrijd van gematigden. Ik denk dat de partij gecorrumpeerd zal worden doordat ze een leider heeft gekozen die de neiging heeft leugens te vertellen. Het is heel verontrustend en iets dat we niet eerder gezien hebben in de politiek.”