Massaal scholierenprotest tegen wapengeweld VS

In de Verenigde Staten hebben scholieren massaal geprotesteerd tegen vuurwapengeweld. Op veel scholen in het hele land werden de lessen zeventien minuten stilgelegd. Leerlingen en leraren verlieten de klaslokalen om de zeventien doden van de schietpartij vorige maand op een school in Parkland te herdenken.

Ook voor het Witte Huis in Washington kwamen kinderen en volwassenen bij elkaar om te protesteren. Ze keerden zich met spandoeken tegen de NRA-wapenlobby en hieven spreekkoren aan met de kreet „We willen verandering”. In Parkland, waar een negentienjarige oud-scholier veertien studenten en drie volwassenen doodschoot op Marjory Stoneman Douglas High School op 14 februari, kwamen studenten bij elkaar op een sportveld. Na het bloedbad vormde zich al snel een luidruchtige protestbeweging.

Naast de protesten van woensdag is er een ‘mars voor ons leven’ gepland op 24 maart in Washington. Tienduizenden deelnemers worden er verwacht.