Maskerverbod geldt opnieuw in Hongkong

De hoogste rechtbank van Hongkong heeft vrijdag een verbod op het dragen van maskers tijdelijk weer van kracht verklaard.

Dat gebeurde op verzoek van de regering, in afwachting van een beroep tegen een eerdere uitspraak van het hooggerechtshof dat het verbod tegen de wet was.

De politie mag de komende zeven dagen ingrijpen als bijvoorbeeld demonstranten gezichtsbedekkende kleding dragen, aldus lokale media. Maandag bepaalde het hof nog dat het verbod op maskers tegen de grondwet indruist. China wees dat oordeel van de hand. Peking vindt dat alleen China daarover kan oordelen.

Zeker acht demonstranten die zich hadden verschanst in een universiteit in Hongkong, hebben zich vrijdag overgegeven over aan de autoriteiten. Andere studenten zoeken nog steeds naar een mogelijkheid om te ontsnappen aan de politiemensen die het complex hebben omsingeld.

Het aantal demonstranten op de belegerde Polytechnische Universiteit is de afgelopen dagen aanzienlijk geslonken. Een van de betogers schatte dat nog zo’n ongeveer dertig demonstranten over zijn. De nieuwe politiechef Chris Tang roept hen op zich over te geven. „Ik denk dat de mensen op de campus niet willen dat hun ouders en vrienden zich zorgen maken.”

Handelsdeal

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat China door zijn toedoen afziet van een hard optreden in Hongkong. „Zonder mij was Hongkong in veertien minuten weggevaagd”, stelde hij in een telefonisch interview met tv-programma Fox & Friends.

Trump noemt de protesten een „complicerende factor” in het overleg over een nieuwe handelsdeal met China. Hij stelt dat Peking graag een deal wil sluiten en zich daarom terughoudend opstelt.Trump zegt dat een miljoen Chinese militairen klaarstaan bij de metropool om in te grijpen. „De enige reden dat ze niet ingrijpen is omdat ik zeg: Doe het niet, dat zou een grote fout zijn. Het zou erg slecht uitpakken voor de handelsdeal.”