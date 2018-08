Marc Dutroux schrijft brief aan slachtoffers

De slachtoffers en nabestaanden van Marc Dutroux ontvangen een dezer dagen een brief waarin de Belgische kindermoordenaar berouw toont voor zijn daden. Volgens zijn advocaat, die de tekst met de goedkeuring van Dutroux heeft opgesteld, gaat het om „een verzachtende brief, een opening”.

De brief maakt deel uit van een voorgenomen verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van de nu 61-jarige Dutroux, die in 2004 veroordeeld werd tot levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting. Hij werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes, van wie slechts twee, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, het overleefden. De toen veertien en twaalf jaar oude meisjes werden in zijn huis ontdekt.

De advocaat zal de brief sturen naar Delhez en Dardenne, en naar de ouders van de vermoorde Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks.