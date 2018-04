Man met keppeltje in Berlijn geslagen met riem

Een 21-jarige Israëliër met een keppeltje is dinsdag in Berlijn uitgescholden en belaagd door drie onbekende mannen. De Berliner Kurier berichtte woensdag over het antisemitische incident, dat plaatsvond in het stadsdeel Prenzlauer Berg.

Een van de belagers sloeg de 21-jarige met een riem.

Berlijn

In een video, door het slachtoffer zelf opgenomen en op Facebook geplaatst, is te zien dat de dader herhaaldelijk op de jongeman inslaat. De Duitse krant Die Welt noemt de beelden in een commentaar „shockerend”.

Volgens Der Spiegel is de man zelf niet Joods, maar droeg hij het keppeltje bij wijze van experiment.