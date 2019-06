‘Man bekent moord op Duitse politicus Lübcke’

De 45-jarige man die is aangehouden en wordt verdacht van de moord op de Duitse regionale politicus Walter Lübcke, heeft volgens Duitse media bekend. Dit is in kringen van het federale openbaar ministerie vernomen.

Verdachte Stephan E. geldt als een neonazi en zou de moord uit politieke motieven hebben gepleegd. Hij zou de christendemocraat Lübcke uit Kassel op 2 juni voor zijn huis met een vuurwapen hebben doodgeschoten.

De moord schokte de Bondsrepubliek waar in media wordt aangedrongen op strenger optreden tegen rechts-extremisten.