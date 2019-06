Malediven willen 160 IS-strijders niet terug

De Malediven willen dat er een internationale oplossing komt voor het probleem van terugkerende IS-strijders. Voor zover bekend zitten 160 IS-strijders uit de Malediven vast in Koerdische gevangenkampen in het noorden van Syriƫ. Vooralsnog wil het land niet dat ze terugkeren.

"Wij weten niet wat zij allemaal hebben meegemaakt", zegt voorzitter van het parlement Mohamed Nasheed. "Wij hebben daarom niet de capaciteit om deze mensen te laten integreren in onze samenleving. Ik denk dat de internationale gemeenschap samen een beslissing moet nemen over wat we doen met de terugkerende strijders."

De Malediven vormen een eilandengroep in de buurt van Sri Lanka met een overwegend soennitische bevolking. Het land staat bekend als luxe vakantiebestemming.