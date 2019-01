Maduro roept hulp leger in

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft de hulp van het leger ingeroepen om de „eenheid en discipline” te bewaren in zijn land. Hij deed dat terwijl honderdduizenden Venezolanen de straat waren opgegaan om zijn aftreden te eisen.

In de hoofdstad Caracas riep parlementsvoorzitter Juan Guaidó Márquez zichzelf uit tot interim-president. Maduro sprak van een staatsgreep van de oppositie. „Wij zullen ook dit overwinnen, we zullen zegevieren”, zei hij tegen aanhangers bij het presidentiële paleis Miraflores in Caracas.

