Macron beschuldigt Rusland van promoten anti-Franse sentimenten

De Franse president Emmanuel Macron beschuldigt Rusland en Turkije ervan anti-Franse sentimenten in Afrika aan te wakkeren. Dat doen ze door mensen financieel te steunen die via de media wrok tegen Frankrijk oproepen, zei Macron in een interview.

„We moeten niet naïef zijn over dit onderwerp: veel van degenen die spreken, die video’s maken, die aanwezig zijn in de Franstalige media worden gefinancierd door Rusland of Turkije”, vertelde hij aan het tijdschrift Jeune Afrique. Hij verwijt Moskou en Ankara ervan „in te spelen op postkoloniale wrok” in Afrika.

In het lange interview benadrukt Macron de „billijke relatie” en het „echte partnerschap” dat Frankrijk met het continent tracht op te bouwen sinds hij aan de macht kwam in 2017, met opheffing van „taboes”, zowel cultureel, economisch als ondernemend. Hij noemde ook de mogelijke teruggave van werken van Afrikaans erfgoed aan verschillende landen zoals Senegal, Benin of Madagaskar.

„Ik denk dat het tussen Frankrijk en Afrika een liefdesverhaal moet zijn”, aldus Macron, in de overtuiging dat „we geen gevangenen van ons verleden moeten zijn”. Hij benadrukt dat zijn diplomatie „niet beperkt is tot Franstalig Afrika” en dat hij „landen heeft bezocht die geen enkele Franse president nog had bezocht”.

Na met name Nigeria, Ethiopië en Kenia te hebben bezocht, hoopt hij binnenkort naar Zuid-Afrika en Angola te gaan.

Macron zei ook onderhandelingen met jihadistische groeperingen in de Sahel-regio van Afrika uit te sluiten. Frankrijk heeft daar een duizend man sterke troepenmacht ingezet. „We praten niet met terroristen. We vechten”, zei Macron.

Hij zei dat Frankrijk met verschillende politieke en andere groepen kan praten, maar niet met terroristische „entiteiten die doorgaan met het doden van burgers en soldaten, inclusief onze soldaten.”