Macron belooft verhoging minimumloon

President Emmanuele Macron is de boze Fransen na hun massademonstraties tegemoetgekomen. In een tv-toespraak zei hij dat de minimumlonen met ingang van januari met 100 euro per maand omhooggaan. Gepensioneerden die minder dan 2000 euro per maand ontvangen, gaan er niet op achteruit. Verhoging van de premie voor sociale zekerheid is voor 2019 van de baan. Bovendien beloofde hij de werkenden dat hun overuren niet langer zullen worden belast. Een belastingverhoging voor de rijken komt er echter ook niet.

Macron richtte zich maandagavond rechtstreeks tot de bevolking na weken van protest door ‘gele hesjes’. Hij begon zijn betoog door onder meer te zeggen dat hij de diepe woede van de betogers begreep en gaf toe dat hij in de afgelopen achttien maanden geen afdoende antwoord heeft kunnen geven op veertig jaar malaise.

