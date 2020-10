Macron belooft hardere aanpak moslimextremisme

De Franse president Emmanuel Macron heeft na de onthoofding van een docent een hardere aanpak van moslimextremisme aangekondigd. Hij verklaarde onder meer dat een pro-Palestijnse groep ontbonden zal worden. Hij bracht dat Collectif Cheikh Yassine in verband met de moord op geschiedenisdocent Samuel Paty.

De dood van de 47-jarige Paty leidde in Frankrijk tot geschokte reacties. De leraar had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed. Een 18-jarige moslimextremist onthoofdde hem vervolgens op klaarlichte dag in Conflans-Sainte-Honorine bij Parijs. Agenten schoten de dader vervolgens dood.

Macron stelde dinsdag tijdens een bezoek aan een voorstad van Parijs concrete maatregelen in het vooruitzicht. Hij noemde onder meer het opheffen van het Collectif Cheikh Yassine, een groep die is vernoemd naar de oprichter van Hamas. Daar zal formeel op woensdag toe worden besloten tijdens een kabinetsbijeenkomst, aldus de president.

De oprichter van het Collectif Cheikh Yassine, Abdelhakim Sefrioui, zit momenteel vast vanwege het onderzoek naar de moord. Hij plaatste onder meer een video op YouTube waarin werd uitgehaald naar Paty. De autoriteiten willen ook de moskee tijdelijk laten sluiten die via Facebook een boos filmpje over de docent verspreidde.

Macron zal deze week met de nabestaanden van Paty een plechtigheid bijwonen bij de Sorbonne-universiteit. Het parlement hield dinsdag al een minuut stilte voor de gedode leerkracht en in Conflans-Sainte-Honorine verzamelden zich 's avonds duizenden mensen voor een stille tocht.