Lula geeft zichzelf aan bij de politie

De Braziliaanse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft zichzelf bij de politie aangegeven. Hij wordt naar een cel gebracht in de stad Curitiba in het zuiden van Brazilië.

Lula moest zich van de rechter vrijdag al melden bij de politie om een straf van twaalf jaar uit te zitten. Die deadline liet hij verstrijken en hield zich schuil in het hoofdkwartier van de metaalbewerkersbond in São Bernardo do Campo. In zijn thuisstad werd hij omringd door honderden aanhangers.

De 72-jarige oud-president verliet zaterdag het kantoor om zich vrijwillig bij de politie te melden. Sommige aanhangers probeerden hem nog tegen te houden. Onder begeleiding van een groot aantal politieauto’s werd Lula vervolgens weggevoerd.

Lula, die in oktober opnieuw aan de verkiezingen wil meedoen, is veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen. Hij heeft nog een beroep lopen tegen het vonnis en mocht de uitspraak tot nu toe in vrijheid afwachten. Maar woensdag gelastte het hooggerechtshof in Brazilië met zes tegen vijf stemmen dat Lula onmiddellijk de gevangenis in moest. Nieuwe verzoeken om dat besluit terug te draaien werden door de rechters afgewezen.

Lula zal door zijn veroordeling vermoedelijk onverkiesbaar worden verklaard. Toch voert hij de peilingen aan in het politiek verdeelde land. Hij was van begin 2003 tot 2011 al president. Aanhangers van Lula denken dat hij wordt vervolgd om te voorkomen dat hij weer meedoet aan de verkiezingen.