Loos alarm na zware aardbeving in Alaska

Na een zware aardbeving in de Golf van Alaska heeft de hele westkust van Noord-Amerika enkele uren rekening gehouden met een tsunami. Bewoners van delen van San Francisco kregen zelfs te horen dat ze zich moesten voorbereiden op een evacuatie. Het bleek loos alarm, de tsunamiwaarschuwing is voor het grootste deel van de kust en Hawaï inmiddels ingetrokken.

Alaska werd aan het begin van de nacht opgeschrikt door de beving, die een kracht van 7,9 had. Het epicentrum van de beving bevond zich op 250 kilometer ten zuidoosten van het eiland Kodiak op 10 kilometer diepte. Er werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven en een boei van de National Oceanic and Atmospheric Administration registreerde golven van wel 10 meter. Andere boeien bevestigden dat echter niet.

Nu is alleen nog een waarschuwing van kracht voor het zuiden en zuidwesten van Alaska. Er zijn hele kleine vloedgolven gesignaleerd, die bijvoorbeeld aan de kust van het eiland Kodiak circa 20 centimeter hoog waren.

Het is nog niet bekend of de beving schade of slachtoffers heeft veroorzaakt. Alaska is een van de dunst bevolkte staten van de Verenigde Staten.