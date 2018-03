Londen zet 23 Russische diplomaten uit

Groot-Brittannië zet 23 Russische diplomaten uit naar aanleiding van het vergiftigen van de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De Britse premier Theresa May kondigde dat woensdag aan, samen met een reeks andere maatregelen.

Londen denkt dat Rusland achter de poging zit om de voormalige spion te vermoorden. Hij werd vorige week zondag samen met zijn dochter bewusteloos op een bank in Salisbury aangetroffen. De twee bleken vergiftigd met een zenuwgas.

May sprak woensdag van Russische staatsagressie. Ze wil onder meer overleg op hoog niveau met Rusland voorlopig opschorten, maar niet alle banden verbreken omdat dit niet in het belang van haar land is.

May noemde het ,,tragisch’’ dat de Russische president Poetin ,,voor een dergelijke actie heeft gekozen.’’ De premier verklaarde ,,een bedreiging van Brits leven op Britse bodem’’ niet te tolereren.

De Britse premier kondigde aan dat er geen ministers of leden van het Britse koninklijk huis naar het WK-voetbal in Rusland zullen afreizen. Verder trok ze een afspraak met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in.

Bij het uitzetten van de diplomaten gaat het om de grootste groep die het land moet verlaten in dertig jaar. De diplomaten hebben een week gekregen om het land te verlaten.