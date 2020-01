Livestream: Afzettingsproces tegen Trump in Senaat begonnen

Het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag begonnen. In de Senaat wordt eerst gedebatteerd over hoe het proces er precies uit gaat zien.

De Republikeinse leider van de Senaat, Mitch McConnell, diende maandag regels voor het proces in. De Democraten lieten toen al weten daar niet mee akkoord te gaan. De Democraten willen bijvoorbeeld dat er meer tijd komt voor de openingsverklaringen. Daar is nu 24 uur verdeeld over twee dagen voor zowel de aanklagers als voor de advocaten van Trump voor uitgetrokken.

Trump

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

McConnell zei dinsdag dat de zitting duurt totdat er een akkoord is bereikt over de te volgen regels.

Senaat aan zet in afzettingsprocedure tegen Trump