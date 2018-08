Levenslang voor schutter vliegveld Florida

De 28-jarige ex-militair Esteban Santiago die in 2017 vijf mensen doodschoot op het vliegveld van Fort Lauderdale en zes anderen verwondde, moet de rest van zijn leven doorbrengen in de gevangenis. Een rechter in Miami veroordeelde hem vrijdag tot vijf keer levenslang en zes keer twintig jaar.

Santiago, een Irak-veteraan, opende op 6 januari 2017 met een pistool het vuur op reizigers in de bagagehal van het vliegveld. Toen hij door zijn kogels heen was, gaf hij zich over aan beveiligers.

Tijdens de rechtszaak, die meer dan een jaar heeft geduurd, bekende Santiago schuld op alle aanklachten. Daarmee voorkwam hij dat hem de doodstraf zou worden opgelegd.

Twee maanden voor de schietpartij had Santiago tegen FBI-agenten gezegd dat hij stemmen hoorde en dat de CIA zijn geest beïnvloedde. Hij onderging een psychisch onderzoek en moest zijn wapen inleveren. Toen niets gevonden werd, kreeg hij dat terug.