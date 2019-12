Leider Noord-Korea dreigt met nieuwe kernproeven en rakettesten

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un dreigt weer kernproeven te gaan uitvoeren en langeafstandsraketten te testen. Hij stelde volgens staatsmedia dat er „geen reden is” dat zijn land nog langer „eenzijdig” zou moeten afzien van dergelijke testen.

Kim kondigde onder meer aan dat de wereld in de nabije toekomst een „nieuw strategisch wapen” te zien krijgt. Ook blijft zijn land werken aan een krachtige nucleaire afschrikkingsmacht. Wat die precies om het lijf zal hebben, hangt volgens hem af van de opstelling van de Verenigde Staten.

De nucleaire- en rakettesten van Pyongyang zorgden enkele jaren geleden voor grote internationale onrust. De Amerikaanse president Donald Trump besloot vervolgens zelf om de tafel te gaan met Kim. De leiders troffen elkaar in 2018 in Singapore, waar ze vage afspraken maakten over de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.

De uitwerking van die deal verloopt sindsdien moeizaam, tot frustratie van Noord-Korea. Dat wil verlichting van de zware internationale sancties waar het onder gebukt gaat en had de VS tot het eind van het jaar gegeven om met concessies te komen.