Leger Israël voorkomt Iraanse droneaanval

Het Israëlische leger heeft zaterdag een Iraanse droneaanval vanuit Syrië op het noorden van Israël voorkomen. Het land houdt nu rekening met een tegenaanval van de Libanese beweging Hezbollah.

De drones die verborgen waren in een huis bij Damascus, hadden op zondag moeten opstijgen. Met de aanval van zaterdagavond voorkwam het Israëlische leger dat. Bij de aanval zouden zeker twee strijders van het Libanese sjiitische Hezbollahleger en een Iraniër zijn omgekomen. Israël houdt nu rekening met een tegenaanval van Irans bondgenoot Hezbollah.

Premier Netanyahu zei zondag dat hij de Israëlische strijdkrachten heeft geïnstrueerd voorbereid te zijn „op elk scenario.” Het leger heeft raketschild ”Iron Dome” aan de noordgrens geplaatst. De burgers in Noord-Israël hoeven geen speciale maatregelen te nemen, maar gemeentebesturen zijn wel ingelicht.

Zondag in de vroege ochtend ontplofte ook een drone in de lucht bij Beirut, in de buurt van een kantoor van het Hezbollahleger. Een ander onbemand vliegtuigje stortte daar vlakbij neer. Volgens Hezbollah ging het om toestellen van Israël, maar volgens Israëlische mediaberichten is dat onduidelijk.

Normaal zwijgt Israël over aanvallen over de grens. Het voordeel daarvan is dat het de andere partij de kans biedt geen tegenaanval uit te voeren. Maar wat betreft de aanval bij Damascus was het anders.

Reservist majoor-generaal Yaakov Amidror van het Jeruzalem Instituut voor Strategie en Veiligheid vertelde pers dat het niet de eerste keer is dat Israël openheid geeft over operaties in Syrië. Een van de redenen is mogelijk om de Iraniërs duidelijk te maken dat Israël weet wat ze doen in Syrië.

Israël voert luchtaanval uit op Palestijnse terreurgroep in Libanon

Verstopt

Hij gelooft ook dat Israël de internationale gemeenschap duidelijk wil laten zien dat het een probleem heeft in Syrië. Het doel daarvan is dat die niet verbaasd zullen zijn als er oorlog uitbreekt. Dat zal volgens hem „een zeer bloedige oorlog” zijn, waarbij vele burgers worden gedood. Hezbollah en Iraniërs hebben namelijk raketten en raketgranaten verstopt onder huizen van burgers.

Waar het volgens Amidror om gaat, is dat Israël niet zal toestaan dat Iran in Syrië een onafhankelijke legermacht opbouwt. Israël wil niet de fout herhalen die het sinds 2006 in Libanon heeft gemaakt. Het heeft Hezbollah de kans gegeven een arsenaal op te bouwen van 100.000 raketten en raketgranaten.

„De droom van de Iraniërs is in Syrië een soortgelijke situatie te creëren. In Syrië kunnen Iraniërs niet het hele land besturen, maar wat ze wel proberen is een onafhankelijke oorlogsmachine in dat land op te bouwen. Syrië, als soeverein land, wordt geacht hen te verdedigen tegen Israëlische aanvallen.”

De vraag is of de Israëlische pogingen om de opbouw van een Iraanse legermacht in Syrië tegen te werken, zullen ontaarden in een volle oorlog tussen Israël en Iran. „Het antwoord is dat we dat niet weten. Maar we houden er wel rekening mee. Als dat de prijs is die we moeten betalen om te voorkomen dat de Iraniërs een onafhankelijke oorlogsmachine in Syrië opbouwen, dan zullen we die prijs betalen”, aldus Amidror.