Landen geërgerd over Russische claim zenuwgas

Zweden en Tsjechië hebben zaterdag geërgerd gereageerd op speculaties van Rusland dat het bij een aanslag gebruikte zenuwgif novitsjok op een voormalig spion in Engeland mogelijk afkomstig is uit een van deze landen. Dit is een „absurde beschuldiging”, zei de Tsjechische minister van Defensie Karla Slechtova. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström noemde de claim,,onacceptabel en ongefundeerd’’.

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder op de dag tegen tv-kanaal Rossija 24 gezegd, dat Groot-Brittannië zelf, de Tsjechische Republiek, Slowakije, de Verenigde Staten of Zweden de mogelijke herkomstlanden zijn van het zenuwgas.

Tsjechië zegt zich strikt te houden aan de vereisten van het Verdrag inzake chemische wapens en houdt zich alleen bezig met de bescherming tegen dergelijke middelen. De Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Martin Stropnicky protesteerde eveneens tegen de aantijgingen „die nergens door bewezen kunnen worden”. Hij zag daarin een poging om de publieke opinie te manipuleren, schreef hij op Twitter.

Groot-Brittannië beschuldigt Rusland ervan dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter Julia te hebben vergiftigd.