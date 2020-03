Landelijk applaus voor Britse zorgverleners

Door heel Groot-Brittannië klonk donderdagavond vanuit ramen en vanaf balkons applaus voor de zorgverleners die momenteel aan het werk zijn tijdens de coronacrisis. Volgens Britse media gaven veel mensen gehoor aan het initiatief ‘Care for our Carers’ door te klappen, joelen, juichen en op potten en pannen te slaan.

Boten op de rivier de Thames bliezen hun scheepshoorns en beroemde gebouwen als de London Bridge en de Royal Albert Hall werden blauw verlicht. Eerder werden in Spanje, Frankrijk, Nederland en India soortgelijke acties uitgevoerd. De trend begon in het zwaar getroffen Italië, waar veel mensen vanaf hun balkon muziek speelden of klapten om elkaar en de zorgverleners in het land een hart onder de riem te steken.

De Britse premier Boris Johnson riep dinsdagavond 250.000 vrijwilligers op om te helpen, meer dan 500.000 mensen hebben zich inmiddels aangemeld. Eerder werd hem verweten dat hij te laat handelde in de crisis. Zo bleven scholen open en bleef ook een samenscholingsverbod uit. In Groot-Brittannië zijn inmiddels bijna 12.000 mensen besmet het virus, meer dan vijfhonderd zijn aan de gevolgen ervan overleden.