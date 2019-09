Lagerhuis stemt opnieuw tegen verkiezingen

Het Britse Lagerhuis heeft voor de tweede keer in een week tijd tegen een oproep voor vervroegde verkiezingen van premier Boris Johnson gestemd. Johnson had het parlement nogmaals gevraagd in te stemmen met vervroegde verkiezingen. Parlementariërs wezen dat verzoek vorige week af en deden dat dit keer weer.

Het uitschrijven van vervroegde verkiezingen was alleen mogelijk als twee derde van de Lagerhuisleden daar toestemming voor gaf. Dat betekende dat Johnson de steun nodig had van de oppositie, maar onder meer Labour zorgde er opnieuw voor dat de motie niet de benodigde twee derde meerderheid van 434 stemmen kreeg. Van de parlementariërs stemden 293 voor en 46 tegen.

Johnson had kort voor de stemming laten weten dat hij niet bij de EU zal vragen om uitstel van brexit. Johnson heeft gezworen dat Groot-Brittannië op 31 oktober uit de EU stapt, ook als er geen akkoord met Brussel is. Een wet om een no-deal te voorkomen was eerder maandag formeel bekrachtigd door de koningin.

De premier herhaalde dat hij de brexit niet langer zal uitstellen. „Ik zal naar die cruciale EU-top op 17 oktober gaan en zal in het nationale belang streven naar een akkoord, ongeacht hoe veel middelen het parlement verzint om mijn handen te binden”, zei Johnson nadat hij de stemming had verloren. „Deze regering zal doorgaan met het bereiken van een brexitdeal en zal zich ondertussen voorbereiden op het verlaten van de EU zonder een akkoord.”

Oppositieleider Jeremy Corbyn had voor de stemming al gezegd dat hij op geen enkele wijze de oproep voor vervoegde verkiezingen zou steunen zolang de mogelijkheid van een brexit zonder deal op 31 oktober niet definitief van tafel is. „We willen heel graag verkiezingen, maar we zijn niet bereid de ramp van een no-dealbrexit te riskeren.”