Kritiek op titel EU-commissaris zwelt aan

In Brussel klinken steeds meer kritische geluiden over de functieomschrijving van beoogd EU-commissaris Margaritis Schinas in de nieuwe Europese Commissie. Hij heeft als vicevoorzitter met de overkoepelende opdracht ‘Bescherming van onze Europese levenswijze’ de taak onder meer het migratiebeleid te coördineren.

Direct was er kritiek op aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen omdat zij hiermee de indruk zou wekken migranten als een bedreiging te zien. Pogingen tot uitleg van haar woordvoerder zijn volgens velen niet overtuigend.

Meerdere fracties in het Europees Parlement eisen dat ze de omschrijving verandert. Parlementsvoorzitter Sassoli zei die enigszins bizar te vinden. Ook Jean-Claude Juncker heeft weinig begrip voor de titel die zijn opvolger aan Schinas heeft gegeven.

Een snel besluit over een eventuele naamsverandering komt er niet, zei een woordvoerder namens Von der Leyen. Zij is met haar toekomstige commissarissen sinds woensdagavond voor het eerst samen om hun werk en andere „belangrijke thema’s” te bespreken. De kwestie komt volgende week aan de orde in Straatsburg, waar het parlement de Duitse om nadere opheldering kan vragen.

Schinas heeft het op zijn twitteraccount niet over de Europese levenswijze. De Griek noemt alleen de beleidsterreinen waarover hij zich moet ontfermen: migratie, veiligheid, sociale rechten, onderwijs, cultuur en jeugd.