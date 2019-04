Kritiek op invoering shariawet in Brunei

Over heel de wereld leveren overheden, mensenrechtenorganisaties, en activisten kritiek op Brunei, nu het Aziatische oliestaatje de shariawet heeft ingevoerd. Praktiserende homo’s kunnen vanaf woensdag op basis van die wet worden gestenigd.

Ook op seks voor het huwelijk, overspel, verkrachting en het beledigen van de profeet Mohammed staat de doodstraf. Abortus wordt bestraft met zweepslagen en stelen met amputatie van een hand. Bij de bestraffing is een groep moslims verplicht toe te kijken. Spreken over een ander geloof dan de islam is ook strafbaar. Zelfs kinderen vallen onder de strenge islamitische wet.

Het idee om de shariawet in te voeren, komt van de sultan van Brunei. Hij wil ervoor zorgen dat de islam meer invloed krijgt in zijn land, dat een half miljoen inwoners telt. Twee derde is moslim.

Conservatiever

Brunei is door de olie-export een van de rijkste landen ter wereld. In 2014 stelde de sultan de sharia in voor moslims. Het invoeren van de wet bestond uit drie stappen. Na de eerste stap besloot het land, onder internationale druk, toch af te zien van invoering. Maar het buurland van Indonesië, de natie met de grootste moslimpopulatie in de wereld, heeft zich nu bedacht.

In vergelijking met zijn buurlanden is Brunei de afgelopen jaren conservatiever geworden. Zo werd de verkoop van alcohol verboden.

Michelle Bachelet, VN-chef mensenrechten, heeft Brunei aangesproken op de shariawet. Ze sprak van „draconische wetten” die mensenrechten aantasten, „terwijl de mensen er al weinig rechten hebben.” Politici in de VS en Europa hebben het land ook op de vingers getikt. De voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden noemde de invoering „immoreel.”

PvdA-Kamerleden hebben vragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken, en minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze willen weten of het mogelijk is de invoering van de shariawet terug te draaien, en of Nederland met internationale partners een politiek statement kan maken.

Volgens de premier van Brunei worden met de wet de rechten van alle burgers geëerbiedigd. En volgens de belangrijkste religieuze overheidsambtenaar hoeven buitenlanders het land niet te mijden vanwege de islamitische wetgeving.

De laatste executie in het Aziatische staatje vond plaats in 1957.