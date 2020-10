Koning Albert ontvangt buitenechtelijke dochter Delphine thuis

Koning Albert heeft zijn buitenechtelijke, inmiddels erkende dochter Delphine (52) zondag thuis op kasteel Belvédère in Laken ontvangen. In een gezamenlijke ‘boodschap’ van de in 2013 teruggetreden koning, zijn vrouw koningin Paola en prinses Delphine schrijft het drietal dat het „na het tumult, het lijden en de verwondingen, tijd is voor vergeving, genezing en verzoening”.

„Op zondag 25 oktober werd een nieuw hoofdstuk, rijk aan emoties, gemoedsrust, begrip en hoop aangevat”, luidt de koninklijke mededeling. „Tijdens onze ontmoeting in het Kasteel Belvédère heeft ieder van ons, in sereniteit en met empathie, uiting kunnen geven aan zijn gevoelens en ervaringen.” Ze hebben besloten „deze nieuwe weg in te slaan”. Dit zal geduld en inspanningen vergen, maar we zijn vastberaden”. Het paleis heeft een foto vrijgegeven waarop Fabiola, Albert en Delphine zittend rond een salontafel zijn te zien.

De ontmoeting vond plaats kort nadat Alberts zoon en huidige koning Filip voor het eerst met zijn halfzus kennismaakte en dat wereldkundig maakte. Met het delen op sociale media van de historische eerste foto van Filip (60) en Delphine in Laken werden alle socialemediarecords van het Belgische koningshuis gebroken. Het koningshuis kreeg ook nog nooit zoveel reacties.

Albert had Delphine altijd doodgezwegen. De nu 86-jarige koning, die regeerde van 9 augustus 1993 tot 21 juli 2013 maar de titel koning heeft behouden, erkende Delphine pas begin dit jaar na een jarenlange juridische strijd en een voor de rechtbank afgedwongen DNA-test. Vorige maand kende de rechter Delphine de achternaam van de koninklijke familie en de prinsessentitel toe. Delphines moeder is de voormalige maîtresse van Albert toen hij nog prins was, barones Sybille de Selys Longchamps.