„Kom met EU-plan voor groei gezin”

Er moet een Europees plan van aanpak komen om het dalende geboortecijfer in de EU tegen te gaan, aldus de federatie van katholieke gezinsorganisaties in Europa (FAFCE).

Het zogenoemde ”Natality Pact” staat hoog genoteerd in een manifest dat de organisatie heeft gelanceerd. In mei zal de bond bekendmaken welke Europese parlementskandidaten het manifest ondertekenen.

In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van mei voert de federatie campagne voor erkenning van de functie van het gezin in Europa. „Het gezin is een bron, niet een probleem”, zei FAFCE-voorzitter Antoine Renard dinsdag tijdens een persconferentie.

„Families dragen bij aan het algemeen welzijn van de samenleving”, lichtte vicevoorzitter Vincenzo Bassi verder toe. Ook zijn families volgens Bassi voordelig omdat ze de overheid bepaalde taken uit handen nemen, zoals van ouderenzorg. Hij zei geen negatieve reacties op het manifest te hebben gekregen, want „wie kan er tegen familie zijn?”