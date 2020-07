Kersverse president Suriname erft grote schuldenlast

De financiële situatie is in Suriname zo nijpend dat pinautomaten in het hele land tijdelijk niet konden worden bijgevuld.

Dat Suriname na tien jaar regering-Bouterse er financieel zeer beroerd voorstaat, was al bekend. Maar volgens de kersverse president Chandrikapersad Santokhi zijn de problemen vele malen erger dan verwacht. De kluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is nagenoeg leeg.

In de kluis van de CBvS zit nog maar 21 miljoen Surinaamse dollar (2,5 miljoen euro), in coupures van 5 SRD. Aangezien pinbetalingen in Suriname nog niet gangbaar zijn, brengt het geldtekort veel mensen in de problemen. „Mijn bejaarde moeder zou nog van de honger omkomen, omdat ze bij de bank geen geld meer van haar eigen rekening kan halen”, zegt Monique Bleiswijk. „Het is dat ik af en toe boodschappen voor haar doe. Maar veel andere ouderen hebben dat geluk niet. Het is gewoon belachelijk.”

Zelfverrijking

Santokhi liet sinds zijn verkiezing tot president tijdens persconferenties weinig heel van de verrichtingen van Bouterse. Die zou in afgelopen jaren meer dan driehonderd leningen in buiten- en binnenland hebben afgesloten, met een waarde van miljarden Amerikaanse dollars. Terwijl bij het aantreden van de eerste regering-Bouterse in 2010 de staatskas flink gevuld was en de vooruitzichten voor het land uitstekend waren. Nu, tien jaar later, is Suriname dusdanig aan de bedelstaf geraakt dat internationale ratingbureau’s het land de afgelopen dagen zelfs de junkstatus hebben gegeven, omdat verwacht wordt dat het de schulden niet terug kan betalen.

Waar al het geld is gebleven, is een raadsel. Grote projecten zijn door de regering nauwelijks uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat vooral partijgenoten van Bouterse zich flink hebben verrijkt. In de afgelopen jaren zijn corruptieschandalen aan het licht gekomen waarbij zij met naam en toenaam werden genoemd.

Tralies

Het openbaar ministerie (OM) is echter nooit gevraagd de verantwoordelijken te vervolgen. Gehoopt wordt dat dit nu wel zal gebeuren. Deze week werd een vrouwelijk directielid van de CBvS opgepakt, eerder werden al de directeur van diezelfde bank en een zakenpartner achter de tralies gezet. De bank zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij het verdwijnen van staatsmiddelen.

De verwachting is dat binnenkort ook de teruggetreden minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wordt gearresteerd en vervolgd. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de financiële ellende. De procureur-generaal had enkele weken geleden al gevraagd hem te mogen vervolgen, maar het destijds door de partij van Bouterse (NDP) gedomineerde parlement stak daar een stokje voor. Nu de kaarten anders liggen, zal een nieuw verzoek wellicht wel worden gehonoreerd.

Dat het ondoenlijk is om iedere NDP’er die zich ten koste van het volk heeft verrijkt, te vervolgen, begrijp iedereen. „Maar in ieder geval moet Hoefdraad hangen”, zegt Viresh Badloe. De ondernemer heeft verschillende projecten in opdracht van de regering-Bouterse uitgevoerd, maar heeft zijn geld nooit gekregen. Uiteindelijk ging zijn bedrijf failliet. „En ik ben niet de enige. Zoals ik zijn er nog tientallen. De regering heeft niet alleen gestolen, maar ook ondernemers kapot gemaakt.” Santokhi wil met een pakket maatregelen ondernemers ondersteunen.

Het probleem van de lege geldautomaten is inmiddels wel opgelost. Donderdag, op de dag van zijn beëdiging, werd bekend dat er vier containers met kersvers geld in het land zijn aangekomen en uiterlijk vrijdag alle automaten weer bevoorraad zijn. De belangrijkste taak van Santokhi is nu met buitenlandse schuldeisers afspraken te maken over herstructurering van de schulden.