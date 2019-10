Kerk China viert verplicht feest

China viert dinsdag de zeventigste verjaardag van de Volksrepubliek China. En dat is een reden om groots uit te pakken. Ook in de kerken lijkt het enthousiasme groot. Maar dat is schijn: ze worden ertoe verplicht.

De eerste dag van oktober staat dit jaar in het teken van vuurwerk, een fanfare en een enorme militaire parade. Overal in het land hangen Chinese vlaggen.

Ook kerken ontkomen niet aan de viering. Bitter Winter, een organisatie die religieuze vrijheid in het land volgt, heeft documenten van de Chinese lokale overheid in bezit waarin kerken verplicht worden festiviteiten te organiseren die „de Partij en het moederland verheerlijken.”

Deze activiteiten variëren van het zingen van patriottische gezangen tot een expositie van schilderijen. Alle evenementen moeten door het Staatsbestuur voor Godsdienstige Zaken worden beoordeeld en goedgekeurd.

Het niet gehoorzamen van de overheid is gevaarlijk. „Ambtenaren die toezicht hielden, zeiden dat als wij niets zouden uitvoeren, wij de Communistische Partij niet steunen. Onze plaats van samenkomst kan dan worden gesloten. Ze maakten zelfs foto’s en video’s van ons optreden”, zegt een christen tegen Bitter Winter.

Het is dan ook niet vreemd dat veel kerkelijke gemeenschappen goed hun best doen. Zelfs protestantse kerken hebben kunstzinnige evenementen en uitvoeringen, geïnspireerd door patriottisme en communisme. Al deze feestelijkheden worden nauwlettend gevolgd door leden van het Verenigd Front, dat namens de Communistische Partij toezicht houdt op religieuze activiteiten.

De Chinese Katholieke Patriottische Vereniging beval de bisdommen ceremonies te houden. Alle kerken moeten het volkslied zingen, de Chinese vlag hijsen en bidden voor het vaderland.

Afgelopen week begonnen veel kerken de dienst met het zingen van het volkslied. Er verschenen video’s op internet waarop te zien is dat kerkleden uitbundig aan de oproep gehoor geven en met de Chinese vlag zwaaien. Ook andere religieuze groeperingen in het land hebben evenementen op touw gezet, waaronder de Islamic Association of China.

Tibet

De viering wordt in Hongkong en boeddhistisch Tibet vaak aangegrepen om te protesteren tegen het Chinese bestuur. Controles in de regio’s zijn aangescherpt.

Op daken van kloosters wappert de Chinese vlag en monniken worden gedwongen communistische liederen te zingen, aldus de organisatie Free Tibet. Op een video is te zien hoe monniken zingen: „Mijn moederland en ik, onmogelijk van elkaar te scheiden; lang leve het moederland.”

Religies in China staan onder toenemende druk van de overheid. Die doet er alles aan om Chinese en socialistische waarden te integreren in het religieuze gedachtegoed. Deze ”verchinezing” van religies heeft onder de huidige president Xi Jinping een hoge vlucht genomen.