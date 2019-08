Keizer Naruhito spreekt over 'diep berouw' bij herdenking

Keizer Naruhito heeft net als zijn vader keizer Akihito in eerdere jaren deed "diep berouw" getoond voor het Japanse oorlogsverleden. Naruhito deed dat bij de nationale herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in de Nippon Budokanhal in Tokio. Het was voor het eerst dat Naruhito als keizer deze plechtigheid voor de 3 miljoen Japanse oorlogsdoden bijwoonde.

De tekst van de korte toespraak die de keizer hield, was vrijwel identiek aan die van zijn vader Akihito. Die zorgde in 2015 voor een schok door van "diep berouw" te spreken, een formulering die Naruhito heeft overgenomen. "Terugkijkend op de lange periode van naoorlogse vrede, denkend aan ons verleden en rekening houdend met de gevoelens van diep berouw, hoop ik oprecht dat de verwoestingen van oorlog nooit zullen worden herhaald."

"Mijn gedachten zijn bij de vele mensen die hun dierbare leven hebben verloren in de laatste oorlog en hun nabestaanden, terwijl ik deze herdenkingsplechtigheid voor de oorlogsdoden bijwoon met een diep en hernieuwd gevoel van verdriet", aldus keizer Naruhito. Hij werd in de Nippon Budokanhal vergezeld door keizerin Masako.

De plechtigheid werd bijgewoond door zo'n 5400 mensen, de meeste van hen nabestaanden. Volgens cijfers van het ministerie van Welzijn was slechts een miniem percentage (0,1 procent) oorlogsweduwen, tegenover bijna de helft van de aanwezigen in procent in 1989. De oudste aanwezige was 97, de jongste vier.