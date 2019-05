„Kanselier Kurz wil af van vicekanselier”

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) sluit, volgens informatie die het Duitse persbureau DPA in handen heeft, verdere samenwerking met de vicekanselier en FPÖ-leider Heinz-Christian Strache uit. Een terugtreden of ontslag van de 49-jarige zal het logische gevolg zijn.

Strache heeft later zaterdagochtend een afspraak met Kurz. In de namiddag wordt een persconferentie verwacht. Strache ligt onder vuur nadat vrijdag een in 2017 opgenomen video werd gepubliceerd waarin Strache en een vermeende Russische oligarch praten over hulp bij onder meer verkiezingscampagnes.

De vraag is nu of Kurz de alliantie met een opvolger van Strache wil voortzetten of dat hij nieuwe verkiezingen wil. De voormalige FPÖ-kandidaat voor het federale voorzitterschap, Norbert Hofer, wordt beschouwd als een mogelijke opvolger. Hij is momenteel minister van Verkeer, Innovatie en Technologie in het kabinet-Kurz.

In de door Der Spiegel en Süddeutscher Zeitung verspreide video is te zien dat vicekanselier Strache en een partijgenoot praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. Het gesprek gaat over hoe de vrouw zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne.

De video werd enkele maanden voor de nationale verkiezingen in 2017 gemaakt, toen de ÖVP onder Sebastian Kurz net de coalitie met de SPÖ had beëindigd. In de verkiezing kwam de FPÖ uit op 26 procent van de stemmen. Sinds december 2017 besturen ÖVP en FPÖ samen.