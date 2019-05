Joodse organisaties uiten bezorgdheid over keppeladvies in Duitsland

De voorzitter van de Joodse vereniging van de EU (EJA), rabbi Menachem Margolin, en het hoofd van de overheidsbetrekkingen voor het Rabbinale Centrum van Europa, de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs, zijn teleurgesteld en verontrust over de opmerkingen van de Duitse antisemitismecommissaris Felix Klein. Hij zei zaterdag dat hij Joden niet zou adviseren om een keppel te dragen in sommige delen van het land.

De Joodse leiders, die honderden gemeenschappen in heel Europa vertegenwoordigen, wijzen de opmerkingen, hoewel goedbedoeld vanwege de veiligheid van Joden in Duitsland, met kracht van de hand.

In een verklaring zegt EJA-hoofd Rabbi Margolin: „Het is met teleurstelling en verontrusting dat ik het commentaar van dr. Felix Klein lees. Het is duidelijk dat hij in zijn werk de veiligheid en het welzijn van de Joodse gemeenschap in Duitsland voorop stelt, maar zijn meest recente opmerking is een overgave aan haat. Joden kunnen zich niet overgeven aan degenen die ons verachten. We veranderen niet wie we zijn om de basale instincten van de mensheid te paaien. De oplossing van dr. Klein lijkt het verbergen van alles wat Joods is, zodat er dan geen antisemitisme meer is. Dat is een gevaarlijke positie om in te nemen en de EJA wijst het dan ook af in de sterkst mogelijke bewoordingen.”

„Is dit de oplossing? Zal het volgende advies zijn om mijn baard af te scheren of mijn naam te veranderen?”, vraagt opperrabbijn Jacobs zich maandag in een reactie af.

In Duitsland zelf werd ook met bezorgdheid gereageerd. Minister van Justitie Katarina Barley (SPD) uitte maandag haar zorgen naar aanleiding van Kleins uitspraken. Ze noemde tegen de krant Handelsblatt het toenemende geweld tegen Joden „beschamend voor ons land.” Ze voegde eraan toe dat de Joodse gemeenschap met alle middelen moet worden beschermd en dat daders moeten worden berecht.

Teken van armoede

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Hermann (CSU), reageerde fel op de woorden van Klein. Volgens hem slaat Klein de plank mis. „Iedereen kan en moet een keppeltje kunnen dragen, ongeacht waar en wanneer.” Hermann waarschuwde niet te buigen voor Jodenhaat.

Publicist Michel Friedman viel ook hard over het advies van Klein. „Als een gezant van de regering officieel tegen de Joodse gemeenschap zegt: Jullie zijn niet overal in Duitsland beschermd tegen Jodenhaat en geweld, dan is dat een teken van armoede voor de rechtstaat en de politieke werkelijkheid in Duitsland.”

Duitse regeringsgezant ontraadt joden om overal keppel te dragen