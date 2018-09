Joods-christelijke partij zoekt kandidaten voor Knesset

De Joods-christelijke Bijbelblokpartij in Israël is op zoek naar Israëliërs die bereid zijn in de Knesset te zitten. Dat zegt partijleider Avi Lipkin.

De partij is inmiddels officieel erkend. Lipkin zegt dat het hem twintig jaar heeft gekost om de honderd handtekeningen bij elkaar te krijgen die nodig waren om de partij op te richten. Dat het zo lang duurde, wijt hij aan het feit dat Joden en christenen elkaar eeuwenlang hebben gehaat.

Vervolgens moest hij meer dan 50.000 dollar op tafel leggen voor de advocaat en de registratie. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. „De partij is nu legaal. Velen geloofden dat het mij nooit zou lukken. Ze zeiden: Hij heeft geen geld. Ze hadden gelijk. Ik deed alles als vrijwilliger.”

De naam van de partij is in het Hebreeuws Gush Hatanachi. (Blok van de Tenach). Lipkin gelooft met het oog op de toekomst die de wereld wacht dat Joden en christenen straks één blok zullen vormen. „We kunnen straks de grootste partij worden”, voorspelt hij diverse malen tijdens het gesprek.

Lipkin is Joods en staat tussen conservatief en orthodox in. Christenen en Joden, inclusief Messiasbelijdende Joden, zijn welkom in zijn partij. Het doel is een lijst op te bouwen met evenveel Joden als christenen. Nummer 1 is hijzelf, op de tweede plaats staat een Arabische christen. Naar nummer 3 is Lipkin nog op zoek. Hij schat dat de achterban van zijn partij voor 70 procent uit Joden bestaat die de rabbijnse traditie volgen, voor 20 procent uit Messiasbelijdende Joden en voor 10 procent uit Arabische christenen. Lipkin zegt dat Engelssprekende protestanten in het buitenland enthousiast zijn over het idee. „Ik sprak in kleine gemeentes. Grote kerken zijn te bang om mij uit te nodigen. Voor hen ben ik te radicaal.”

Lipkin is naarstig op zoek naar meer kandidaten. Als het de Bijbelblokpartij lukt om de kiesdrempel te nemen, belandt ze met minstens vier zetels in het parlement. De verkiezingen hebben uiterlijk in het najaar van 2019 plaats. Maar het is ook mogelijk dat de regering vervroegde verkiezingen wil in de komende winter.

Lipkin wil eerst proberen de Arabische christenen voor zijn partij te interesseren.„Zij zijn hier geweest sinds de tijd van Christus. Ze hebben het recht bovenaan op de lijst te staan.”

Tot nu toe heeft hij nog niet zijn best gedaan om Russische christenen te bereiken die getrouwd zijn met Russische Joden. Hij zegt dat hij de boot af wil houden. Lipkin denkt dat Israëliërs met een Russische achtergrond hem massaal zullen steunen. Maar dat zou betekenen dat hij onder invloed komt van Moskou. „Ik wil niet dat ze zeggen: Die Avi Lipkin is een spion. Ik wil dat dit een partij is van Joden en christenen in het land Israël die loyaal zijn aan Jeruzalem.”

Lipkin vindt dat Judea en Samaria, ook bekend als de Westoever, bij Israël moeten blijven. Hijzelf woont in de nederzetting Kedar, ten zuidoosten van Jeruzalem. Hij is niet bang voor de waarschuwingen van demografen die zeggen dat bij de voortgang van de Israëlische controle over deze gebieden de Joden straks een minderheid kunnen vormen.

Lipkin gelooft dat Israël een goede tijd tegemoetgaat. Dat heeft volgens hem te maken met de grimmige toekomst die Europa wacht. „Miljoenen en miljoenen moslims emigreren naar Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. De islamitische agenda is de Joden te doden en dan de christenen. Als hun religie vertelt dat ze de Joden moeten doden op zaterdag en de christenen op zondag, ontstaat daar een genocide.”

Dit scenario houdt in dat Joden en hun niet-Joodse partners massaal naar Israël zullen emigreren. Hij gelooft dat de bevolking van Israël zich uit zal breiden van de huidige bijna 9 miljoen naar 16 tot 18 miljoen Joden en christenen. „Mijn partij wordt dus de grootse in de Knesset.”

Lipkin verwacht verder dat in het Midden-Oosten de radicale soennieten de sjiieten zullen verslaan. Dat houdt volgens hem in dat de christenen, druzen en sjiieten het risico lopen te worden vermoord door Islamitische Staat. Deze minderheden zullen vervolgens Israël smeken om hen te beschermen.

„Dat betekent dat Israëls grenzen zich zullen uitbreiden naar Libanon en de Eufraat om de christenen te beschermen. Anders zullen ze sterven. Daardoor zal de bevolking nog eens met 10 miljoen mensen extra toenemen. Ik begrijp niet dat niemand dit ziet. Behalve ikzelf.”