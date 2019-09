Johnson wil verkiezingen bij te veel tegenwind in parlement

Hoe dan ook op 31 oktober uit de EU. Dat is het doel waaraan de Britse premier Johnson zegt vast te houden. Het Lagerhuis zal echter dinsdag stemmen over een motie die een no-deal-brexit juist moet voorkomen. Met mogelijk verkiezingen tot gevolg.

De regering van premier Boris Johnson staat dinsdag, op de tweede dag na het reces, meteen voor een zware test. De oppositiepartij Labour heeft samen met meerdere Conservatieven, die rebellen worden genoemd, een motie ingediend die een no-deal-brexit moet voorkomen. Daar zal dinsdag in het Britse Lagerhuis over worden gestemd.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, betekent dit dat Johnson wordt gedwongen brexit uit te stellen tot eind januari tenzij hij voor half oktober tot een vergelijk kan komen met de EU.

Johnson liet maandag weten dat hij, ook als het voorstel wordt aangenomen, niet om uitstel gaat vragen bij de Europese Unie. „Wij gaan op 31 oktober uit de EU”, zei de premier. Johnson denkt dat bij de EU-top op 17 oktober een deal kan worden gesloten. „Zij weten wat wij willen, dat was eerder niet altijd het geval”, zei hij over de Europese leiders.

Slecht

Johnson hoopt echter dat de motie geen meerderheid krijgt, omdat het bijzonder slecht zou zijn voor de Britse onderhandelingspositie. „Als de motie wordt aangenomen, slaan ze de poten onder onze onderhandelingspositie weg”, aldus de premier.

De conservatieve rebellen worden stevig onder druk gezet door de regering om toch mee te stemmen. Iedereen die tegen stemt, mag zich volgens voormalig minister van Justitie, de Conservatief David Gauke, in de toekomst niet meer namens de partij verkiesbaar stellen.

De Conservatieven en hun gedoogpartner DUP beschikken in het Britse parlement over een flinterdunne meerderheid en kunnen zich geen overlopers permitteren. Ze vrezen dat parlementariërs uit eigen gelederen straks wel meestemmen met de oppositie, die een brexit zonder deal met de EU wil voorkomen.

Ontdoen

Britse media berichten dat Johnson deze week nog vervroegde verkiezingen zal uitschrijven als hij dinsdag de brexitstemming verliest. David Gauke, die tegen een no-deal-brexit is, zei eerder tegen de BBC dat hij vermoedt dat de regering zich op die manier wil ontdoen van kritische volksvertegenwoordigers in de eigen gelederen.

De premier heeft echter maandagavond tegengesproken dat hij verkiezingen wil uitroepen. „Ik wil geen verkiezingen, niemand wil verkiezingen. We willen op 31 oktober uit de Europese Unie”, zei Johnson in een korte toespraak voor zijn ambtswoning.

Als gevolg van de verwachtingen dat de premier snel verkiezingen zal uitschrijven, is het Britse pond sterling dinsdag verder weggezakt ten opzichte van de dollar. Voor het eerst sinds januari 2017 is het pond minder dan 1,20 dollar waard.

Verschillende marktvorsers houden rekening met een verdere waardedaling van de Britse munt. Het pond kan zakken tot 1,10 dollar op het moment dat bij nieuwe verkiezingen een mandaat voor een no-deal-brexit op het spel zou staan.

Over de mogelijke verkiezingen zal woensdag in het parlement moeten worden gestemd. Wanneer het voorstel genoeg steun geniet, dan is de verwachting dat de verkiezingen nog voor de brexitdeadline van 31 oktober plaatsvinden.

Johnson verandert debat over brexit in pokerspel