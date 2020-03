Joe Biden zet grote stap naar Democratische nominatie

Joe Biden is opnieuw de grote winnaar bij de Democratische voorverkiezingen. De oud-vicepresident boekte dinsdag vier overwinningen, waaronder in de belangrijke staat Michigan. Daarmee is de kans groot dat Biden de tegenstander wordt van president Donald Trump bij de verkiezingen.

De enige tegenkandidaat die Biden nog kan afhouden van de Democratische nominatie is Bernie Sanders. Hij had zijn pijlen gericht op Michigan, een staat waar hij in 2016 verrassend Hillary Clinton versloeg en de voorverkiezingen nieuw leven inblies. Afgelopen dagen voerde Sanders campagne door de hele staat, om opnieuw voor een stunt te zorgen.

Een comeback van Sanders zat er dinsdag echter niet in: hij haalde slechts 37 procent van de stemmen, tegenover 53 procent voor Biden. In de zuidelijke staten Missouri en Mississippi was het verschil aanzienlijk groter. Bij de voorverkiezingen in laatstgenoemde staat haalde Biden zelfs meer dan 80 procent van de stemmen. In North Dakota en Washington, was woensdagmorgen nog niet duidelijk wie heeft gewonnen. Deze staten leggen te weinig gewicht in de schaal om Sanders’ kansen te vergroten.

Aanstaande dinsdag zijn er opnieuw voorverkiezingen. Dan stemmen de Democraten in vier grote staten, waaronder de belangrijke staat Florida. Hierbij worden honderden gedelegeerden verdeeld. In al deze staten leidt Biden ruim in de peilingen en dat zal zeker niet veranderen door de uitslagen van dinsdag. De verwachting is daarom dat Biden bij de stemmingen van dinsdag een haast onoverbrugbare voorsprong zal nemen op Sanders.

Ook Sanders zelf lijkt te realiseren dat zijn campagne zo goed als voorbij is. Hij hield dinsdagnacht geen toespraak na afloop van de voorverkiezingen, maar trok zich terug in zijn huis in Vermont. Sanders’ enige hoop is dat hij zijn tegenstander bij het debat van aanstaande zondag een aantal gevoelige slagen kan toebrengen.