„Jihadisten gebruiken wezen in gifgas-film”

Jihadisten hebben in het noordwesten van Syrië onder anderen een groepje wezen uit een opvangkamp ontvoerd om die te gebruiken in propagandafilmjes over aanvallen met chemische wapens, mogelijk met dodelijke afloop.

Ze zijn opgesloten in een gevangenis in de provincie Idlib waar de terreurgroep al-Nusra Front de dienst uitmaakt, volgens meldingen van het Russische ministerie van Defensie.

Er zijn al zeker negen opnames gemaakt voor het al-Nusra Front dat zich tegenwoordig ook Jabhat Fateh al-Sham noemt. Ze werden opgenomen volgens meldingen van het Russische persbureau Tass in Jisr al-Shughur en met medewerking van de omstreden hulpverleners die zich Witte Helmen noemen. Net als in eerdere filmpjes schieten ”Witte Helmen” jonge slachtoffers te hulp na aanvallen met chemische wapens die zouden zijn ingezet door de Syrische strijdkrachten.

De Russische gezant bij de OPCW (Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens) Aleksander Sjoelgin heeft woensdag in Den Haag gezegd dat de OPCW zich veel meer zou moeten bezighouden met beweringen over chemische aanvallen in Syrië.