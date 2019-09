‘Jeugd is verenigd in strijd voor klimaat’

Jongeren zijn verenigd in de strijd voor maatregelen tegen de klimaatverandering. Ze laten zich daarbij niet tegenhouden. Dat zei de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg zaterdag op de jeugdklimaattop van de Verenigde Naties in New York.

Thunberg verwees naar de miljoenen mensen die vrijdag de straat waren opgegaan om maatregelen tegen de klimaatverandering te eisen. „En dat waren vooral jongeren.”

Op de jeugdklimaattop werken jongeren aan mogelijke maatregelen tegen de opwarming van de aarde. Maandag wordt in New York de VN-klimaattop gehouden. Daarop worden ongeveer zevenhonderd deelnemers verwacht, onder wie circa zestig regeringsleiders.