Japan sluit scholen vanwege coronavirus

De Japanse regering sluit tijdelijk alle lagere en middelbare scholen vanaf maandag vanwege de uitbraak van het coronavirus. Premier Shinzo Abe maakte dat donderdag bekend.

Tot donderdag waren 894 besmettingen in Japan vastgesteld. Het grootste deel daarvan, 705, betreft passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess. Zeven mensen bezweken aan de gevolgen daarvan.

Het Japanse ministerie van Volksgezondheid maakte donderdag bekend dat een vrouw voor de tweede keer positief werd getest op het coronavirus. De vrouw bleek in januari besmet. Op 3 februari bleek dat het virus was verdwenen. Op 26 februari bleek zij toch weer besmet te zijn. Eerder waren er ook gevallen in China van mensen die genazen en toch weer besmet werden. Dat wijst er op dat genezen mensen niet altijd immuun zijn voor een nieuwe besmetting.