Een jager die dacht dat hij een hert had doodgeschoten, is door het gewei van het dier doorboord en gedood. De 66-jarige man was in de staat Arkansas op jacht toen hij het dier in zijn vizier kreeg en schoot. Hij naderde het hert om te kijken of die inderdaad dood was, toen die hem spietste met zijn gewei.

De jager was nog aanspreekbaar toen hij door een neef werd gevonden en kon zijn vrouw nog bellen, meldt CNN. Daarna bezweek hij aan zijn verwondingen.